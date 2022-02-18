ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Домашний матч "Прометея" в Лиге чемпионов перенесли из Украины

Новина українською →
Чехия, Пятница 18 февраля 2022 18:43
Домашний матч "Прометея" в Лиге чемпионов перенесли из Украины Фото: Илья Сидоров (prometeybc.com)
Автор: Андрей Вырва

Матч баскетбольной Лиги чемпионов между украинским "Прометеем" и румынским клубом "Клуж" перенесли в Чехию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Лиги чемпионов.

Как отмечено, местом проведения матча стал чешский город Нимбурк.

Сначала матч должен был пройти 1 февраля в Запорожье, но был перенесен из-за коронавируса в украинской команде. Впоследствии планировалось, что встреча состоится в киевском Дворце спорта 3 марта, но теперь похоже, что матч состоится за пределами Украины.

В настоящее время "Прометей" находится на сборе в Нимбурке, куда команда отправилась на две недели. Основной причиной сбора стало нежелание легионеров оставаться в Украине из-за опасности российского вторжения.

Следующая домашняя игра с "Остенде" по календарю на сайте Лиги чемпионов 9 марта должна пройти в Запорожье.

Напомним, что защитник "Бруклина" Дэвид Дьюк забил данк после прохода, что стало моментом дня в НБА.

К слову, ФБУ перенесла Матч Звезд Суперлиги на апрель из-за отъезда легионеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Чемпионов Баскетбол
NEWS
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти