У Колумбії на складі піротехніки стався вибух: є жертва та десятки поранених

Потужний вибух стався на пороховому складі El Vaquero, який розташований у муніципалітеті Соача, в Колумбії. Вже відомо про 29 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Colombiano.

За даними ЗМІ, вибух стався приблизно о 17:00 за місцевим часом. На складі піротехніки почалась масштабна пожежа, а за словами місцевих, не задовго до її початку було чути вибухи.

Мер муніципалітету Хуліан Санчес повідомив, що в результаті вибуху 29 людей отримали поранення. Також відомо про одну жертву.

Повідомляється, що пожежники працюють на місці вибуху та наразі вже контролюють небезпечне загоряння. Окрім того водіїв попросили бути уважними, адже навколо складу обмежено рух транспорту.

Siempre decían: Tener al lado una fábrica de pólvora es un riesgo, ojalá nunca pase nada... #Soacha pic.twitter.com/hqBn2G0ls9 — Johana Osorio (@JohaOso15) May 22, 2024

"Влада мерії Соачі, офіційна пожежна служба Соачі, добровольча пожежна служба Соачі, добровольча пожежна служба Сан-Антоніо-дель-Текендама, офіційна пожежна служба Боготи і пожежна служба Кундінамарки продовжують ліквідацію надзвичайної ситуації", - повідомив мер Санчес.

Крім того, було підтверджено, що велика кількість будинків і квартир, розташованих поблизу складу, були пошкоджені в результаті вибуху.

Lamentable la situación de explosión de la emblemática polvoreria “El Vaquero” en #Soacha todo mi respaldo a sus directivos, a sus empleados, esperamos y confiamos que los organismos de seguridad y emergencia harán el mejor trabajo, ruego a Dios no hayan fallecidos, ni heridos… pic.twitter.com/L3ukqJcLQM — Danny Caicedo (@dannycaiced) May 22, 2024

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у селі Дитятки, що у Київській області, сталася пожежа в приватному будинку. Внаслідок події загинули три людини, серед яких є дитина.

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