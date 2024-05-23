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У Колумбії на складі піротехніки стався вибух: є жертва та десятки поранених

Четвер 23 травня 2024 07:15
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У Колумбії на складі піротехніки стався вибух: є жертва та десятки поранених Фото: вибух у Колумбії на складі піротехніки стався 23 травня (elheraldo.co)
Автор: Наталія Кава

Потужний вибух стався на пороховому складі El Vaquero, який розташований у муніципалітеті Соача, в Колумбії. Вже відомо про 29 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Colombiano.

За даними ЗМІ, вибух стався приблизно о 17:00 за місцевим часом. На складі піротехніки почалась масштабна пожежа, а за словами місцевих, не задовго до її початку було чути вибухи.

Мер муніципалітету Хуліан Санчес повідомив, що в результаті вибуху 29 людей отримали поранення. Також відомо про одну жертву.

Повідомляється, що пожежники працюють на місці вибуху та наразі вже контролюють небезпечне загоряння. Окрім того водіїв попросили бути уважними, адже навколо складу обмежено рух транспорту.

"Влада мерії Соачі, офіційна пожежна служба Соачі, добровольча пожежна служба Соачі, добровольча пожежна служба Сан-Антоніо-дель-Текендама, офіційна пожежна служба Боготи і пожежна служба Кундінамарки продовжують ліквідацію надзвичайної ситуації", - повідомив мер Санчес.

Крім того, було підтверджено, що велика кількість будинків і квартир, розташованих поблизу складу, були пошкоджені в результаті вибуху.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у селі Дитятки, що у Київській області, сталася пожежа в приватному будинку. Внаслідок події загинули три людини, серед яких є дитина.

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