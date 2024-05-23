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В Колумбии на складе пиротехники произошел взрыв: есть жертва и десятки раненых

Четверг 23 мая 2024 07:15
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В Колумбии на складе пиротехники произошел взрыв: есть жертва и десятки раненых Фото: взрыв в Колумбии на складе пиротехники произошел 23 мая (elheraldo.co)
Автор: Наталья Кава

Мощный взрыв произошел на пороховом составе El Vaquero, расположенном в муниципалитете Соача, в Колумбии. Уже известно о 29 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Colombiano.

По данным СМИ, взрыв произошел около 17:00 по местному времени. На складе пиротехники начался масштабный пожар, а по словам местных, не задолго до его начала были слышны взрывы.

Мэр муниципалитета Хулиан Санчес сообщил, что в результате взрыва 29 человек получили ранения. Также известно об одной жертве.

Сообщается, что пожарные работают на месте взрыва и уже контролируют опасное возгорание. Кроме того, водителей попросили быть внимательными, ведь вокруг склада ограничено движение транспорта.

"Власти мэрии Соачи, официальная пожарная служба Соачи, добровольческая пожарная служба Соачи, добровольческая пожарная служба Сан-Антонио-дель-Текендама, официальная пожарная служба Боготы и пожарная служба Кундинамарки продолжают ликвидацию чрезвычайной ситуации", - сообщил мэр Санчес.

Кроме того, было подтверждено, что большое количество домов и квартир, расположенных вблизи склада, были повреждены в результате взрыва.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Дитятки в Киевской области произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли три человека, среди которых есть ребенок.

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