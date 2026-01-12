Колумбія запускає національний антидроновий щит після ударів США по Венесуелі

Колумбія оголосила про запуск Національного антидронового щита після ударів США по Венесуелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog .

Проєкт вартістю 6,2 трлн колумбійських песо (близько 1,6 млрд доларів) спрямований на посилення захисту повітряного простору країни на тлі зростання регіональних загроз, повідомило Міністерство оборони Колумбії.

Програма передбачає створення загальнонаціональної системи виявлення та нейтралізації безпілотників, яка охопить прикордонні райони, критичну інфраструктуру, аеропорти та великі міста.

У відомстві зазначили, що рішення було ухвалене в прискореному режимі після американських ударів по об’єктах ППО Венесуели.

Антидроновий щит включатиме багаторівневу архітектуру з датчиками раннього виявлення, засобами радіоелектронної боротьби, фізичними перехоплювачами та єдиною системою управління.

Проєкт називають найбільшою інвестицією Колумбії в захист повітряного простору за всю історію країни.

Перший етап реалізації стартує вже 16 січня з закритих консультацій із міжнародними компаніями та урядовими делегаціями.

Розгортання системи відбуватиметься поетапно після вибору постачальників, а фінансування забезпечене в межах бюджетного планування на 2026 рік.