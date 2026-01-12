Колумбия запускает национальный антидронный щит после ударов США по Венесуэле
Колумбия объявила о запуске Национального антидронового щита после ударов США по Венесуэле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.
Проект стоимостью 6,2 трлн колумбийских песо (около 1,6 млрд долларов) направлен на усиление защиты воздушного пространства страны на фоне роста региональных угроз, сообщило Министерство обороны Колумбии.
Программа предусматривает создание общенациональной системы обнаружения и нейтрализации беспилотников, которая охватит приграничные районы, критическую инфраструктуру, аэропорты и крупные города.
В ведомстве отметили, что решение было принято в ускоренном режиме после американских ударов по объектам ПВО Венесуэлы.
Антидроновий щит будет включать многоуровневую архитектуру с датчиками раннего обнаружения, средствами радиоэлектронной борьбы, физическими перехватчиками и единой системой управления.
Проект называют крупнейшей инвестицией Колумбии в защиту воздушного пространства за всю историю страны.
Первый этап реализации стартует уже 16 января с закрытых консультаций с международными компаниями и правительственными делегациями.
Развертывание системы будет происходить поэтапно после выбора поставщиков, а финансирование обеспечено в рамках бюджетного планирования на 2026 год.
Намеки Трампа на операцию в Колумбии
Напомним, после задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро американскими силами президент США Дональд Трамп допустил возможность территориальных претензий в отношении ряда государств в регионе. Среди них он упомянул Колумбию, где, по его словам, Соединенные Штаты могут провести операцию.
Кроме Колумбии, Трамп также делал заявления в отношении Мексики, Кубы и других стран Латинской Америки, не уточняя возможных форматов действий со стороны Вашингтона.
Заявления президента США вызвали резкую реакцию в Боготе. Президент Колумбии Густаво Петро подчеркнул, что страна готова защищать свой суверенитет в случае любых посягательств, заявив о личной готовности встать на защиту государства.
Колумбийский лидер подчеркнул, что как верховный главнокомандующий действует исключительно в рамках Конституции и уже отдал жесткие распоряжения по усилению борьбы с наркоторговлей и обеспечению национальной безопасности.