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Колумбия заплатит 800 тысяч долларов за информацию об обстреле вертолета с президентом

Автор: Даша Харченко

Власти Колумбии готова заплатить до 3 млрд песо (796 тысяч долларов) за информацию, которая поможет разыскать лиц, которые обстреляли вертолет с президентом Иваном Дуке. Тогда никто не пострадал.

Об этом заявил министр национальной обороны республики Диего Молано.

"Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, что позволяет найти виновных в этом террористическом нападении", - заявил он.

Президент пообещал продолжать борьбу со всеми преступными группировками в стране.

Накануне неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились президент, министр национальной обороны, глава МВД Колумбии Даниэль Паласиос и другие чиновники. Никто не пострадал.

Напомним, полицейский вертолет потерпел крушение на севере Колумбии. Погибли не менее пяти человек. На месте падения проходит спасательно-поисковая операция.

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Колумбия