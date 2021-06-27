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Колумбія заплатить 800 тисяч доларів за інформацію про обстріл вертольоту з президентом

Автор: Даша Харченко

Влада Колумбії готова заплатити до 3 млрд песо (796 тисяч доларів) за інформацію, яка допоможе розшукати осіб, які обстріляли вертоліт з президентом Іваном Дуке. Тоді ніхто не постраждав.

Про це заявив міністр національної оборони республіки Дієго Молано.

"Нагорода в розмірі до 3 млрд песо пропонується тій людині, яка надасть інформацію, що дозволяє знайти винних в цьому терористичному нападі", - заявив він.

Президент пообіцяв продовжувати боротьбу з усіма злочинними угрупованнями в країні.

Напередодні невідомі обстріляли вертоліт, на борту якого знаходилися президент, міністр національної оборони, глава МВС Колумбії Даніель Паласіос і інші чиновники. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, поліцейський вертоліт зазнав аварії на півночі Колумбії. Загинули не менше п'яти осіб. На місці падіння проходить рятувально-пошукова операція.

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Колумбия