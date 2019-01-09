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Колумбия введет санкции против Венесуэлы

Новости » Политика    09.01.2019 - 02:15
Колумбия введет санкции против Венесуэлы
Фото: флаг Колумбии (pixabay.com)

В Колумбии заявили, что выступают за решение вопросов исключительно дипломатическим путем

Колумбия в ближайшие дни намерена ввести санкции в отношении представителей правительства Венесуэлы. Об этом заявил колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо, передает РБК-Украина.

По словам Трухильо, Богота будет добиваться введения ограничительных мер в отношении Каракаса, согласованных на недавнем заседании Группы Лимы.

"Мы будем действовать в соответствии с нашими обязательствами, а также в рамках того вектора, который мы определили совместно с другими странами Группы Лимы", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Колумбия никогда не будет поддерживать военное вмешательство, она выступает за решение вопросов исключительно дипломатическим путем.

Напомним, Министерство финансов США 8 января ужесточило санкции против Венесуэлы. В новый список попали семь граждан страны, 23 компании и один самолет. В ведомстве сообщили, что компании и лица, которые попали в список санкций, были вовлечены в коррупционную схему, по которой использовались преимущества практики правительства Венесуэлы по обмену валюты.

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