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Колумбія запровадить санкції проти Венесуели

Новини » Політика    09.01.2019 - 02:15
Колумбія запровадить санкції проти Венесуели
Фото: прапор Колумбії (pixabay.com)

У Колумбії заявили, що виступають за вирішення питань виключно дипломатичним шляхом

Колумбія в найближчі дні має намір запровадити санкції щодо представників уряду Венесуели. Про це заявив колумбійський міністр закордонних справ Карлос Ольмес Трухільо, передає РБК-Україна.

Зі слів Трухільо, Богота буде домагатися запровадження обмежувальних заходів щодо Каракаса, узгоджених на нещодавньому засіданні Групи Ліми.

"Ми будемо діяти відповідно до наших зобов'язань, а також у рамках того вектора, який ми визначили спільно з іншими країнами Групи Ліми", - заявив міністр.

Він підкреслив, що Колумбія ніколи не буде підтримувати військове втручання, вона виступає за вирішення питань виключно дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 8 січня посилило санкції проти Венесуели. До нового списку потрапили сім громадян країни, 23 компанії і один літак. У відомстві повідомили, що компанії та особи, які потрапили до списку санкцій, було втягнуто у корупційну схему, за якою використовувалися переваги практики уряду Венесуели з обміну валюти.

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