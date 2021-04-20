UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Колумбия подняла истребители на перехват российского самолета

Автор: Артур Родивилов

Военно-воздушные силы (ВВС) Колумбии подняли в воздух истребители KFIR для перехвата российского самолета. Ил-96-400ВПУ нарушил воздушное пространство.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Колумбии.

По информации министерства, Ил-96-400ВПУ был перехвачен на входе в воздушное пространство южноамериканской страны истребителями KFIR, которые приказали ему немедленно покинуть границы государства.

"Российский государственный самолет исполнил распоряжение", - сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что самолет ИЛ-96-400ВПУ летел из Москвы и у него было разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, но при этом действительные координаты входа в воздушное пространство республики отличались от заявленных.

РБК-Украина писало, что ранее истребители НАТО семь раз за неделю поднимались в воздух для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Перехват самолетов проходил в период с 29 марта по 4 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Колумбияистребители
Читайте также
США и Франция поборются за право поставлять Украине истребители, - СМИ
Украина хочет получить американские истребители F-15
Прогноз погоды