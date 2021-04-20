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Колумбія підняла винищувачі на перехоплення російського літака

Автор: Артур Родивилов

Військово-повітряні сили (ВПС) Колумбії підняли в повітря винищувачі KFIR для перехоплення російського літака. Іл-96-400ВПУ порушив повітряний простір.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Колумбії.

За інформацією міністерства, Іл-96-400ВПУ був перехоплений на вході в повітряний простір південноамериканської країни винищувачами KFIR, які наказали йому негайно покинути межі держави.

"Російський державний літак виконав розпорядження", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що літак ІЛ-96-400ВПУ летів з Москви та у нього був дозвіл на проліт через повітряний простір Колумбії, але при цьому дійсні координати входу в повітряний простір республіки відрізнялися від заявлених.

РБК-Україна писало, що раніше винищувачі НАТО сім разів за тиждень підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Перехоплення літаків проходив в період з 29 березня по 4 квітня.

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