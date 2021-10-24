Колумбия передаст США задержанного наркобарона Отониэля

Власти доставили Отониэля на военную базу в столице Боготы перед его экстрадицией. Президент Иван Дуке приветствовал поимку наркобарона в телевизионном видеообращении.

"Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке. Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х", - сказал он.

Отониэль возглавлял крупнейшую преступную группировку страны и в течение многих лет находился в списке самых разыскиваемых Агентством США по борьбе с наркотиками преступников.

Официальные лица США назначили награду в размере 5 млн долларов за задержание Отониэля. Его обвиняют в ввозе в США не менее 73 тонн кокаина в период с 2003 по 2014 год.

Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что следующим шагом официальных лиц будет выполнение приказа США об экстрадиции.