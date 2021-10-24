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Колумбия передаст США задержанного наркобарона Отониэля

Автор: Анна Полисученко

Колумбия заявила, что самый разыскиваемый в стране наркоторговец будет экстрадирован в США. Дайро Антонио Осуга, более известный как Отониэль, был задержан после совместной операции армии, авиации и полиции.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Власти доставили Отониэля на военную базу в столице Боготы перед его экстрадицией. Президент Иван Дуке приветствовал поимку наркобарона в телевизионном видеообращении.

"Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке. Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х", - сказал он.

Отониэль возглавлял крупнейшую преступную группировку страны и в течение многих лет находился в списке самых разыскиваемых Агентством США по борьбе с наркотиками преступников.

Официальные лица США назначили награду в размере 5 млн долларов за задержание Отониэля. Его обвиняют в ввозе в США не менее 73 тонн кокаина в период с 2003 по 2014 год.

Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что следующим шагом официальных лиц будет выполнение приказа США об экстрадиции.

Ранее мы писали, что армия Колумбии схватила самого разыскиваемого наркобарона.

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Колумбия