Колумбія передасть США затриманого наркобарона Отоніеля

Влада доправила Отоніеля на військову базу в столиці Боготи перед його екстрадицією. Президент Іван Дуке привітав упіймання наркобарона в телевізійному відеозверненні.

"Це найбільший удар по незаконному обігу наркотиків в нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти тільки з падінням Пабло Ескобара в 1990-х", - сказав він.

Отоніель очолював найбільше злочинне угруповання країни і протягом багатьох років перебував у списку найбільш розшукуваних Агентством США по боротьбі з наркотиками злочинців.

Офіційні особи США призначили нагороду в розмірі 5 млн доларів за затримання Отоніеля. Його звинувачують у ввезенні в США не менше 73 тонн кокаїну в період з 2003 по 2014 рік.

Міністр оборони Колумбії Дієго Молано заявив, що наступним кроком офіційних осіб буде виконання наказу США про екстрадицію.