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Второй после Эскобара. Армия Колумбии схватила самого разыскиваемого наркобарона

Новина українською →
Воскресенье 24 октября 2021 13:09
Второй после Эскобара. Армия Колумбии схватила самого разыскиваемого наркобарона Фото: задержание наркобарона (twitter.com/IvanDuque)
Автор: Юлия Бойко

Колумбийская армия с привлечением авиации и полицейских сил провела операцию по захвату наркобарона Дайро Антонио Осуга, более известного как Отониэль. Он является самым разыскиваем наркобароном страны после Пабло Эскобара в 1991 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что США объявляло награду в размере 5 млн долларов за его поимку. Его удалось захватить в ходе масштабной операции.

"Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке. Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х", - заявил президент Колумбии Иван Дуке.

Также сообщается, что Отониэль был схвачен в сельском убежище в провинции Антиокия на северо-западе Колумбии, недалеко от границы с Панамой. В военной операции приняли участие 500 солдат при поддержке 22 вертолетов. Один полицейский в ходе нее погиб.

Известно, что Отониэль использовал сеть убежищ в сельской местности, чтобы скрываться от властей, и не использовал телефон. По словам начальника полиции Хорхе Варгаса, его передвижения отслеживали более 50 экспертов по разведке с помощью спутниковых снимков. К поиску были привлечены США и Великобритания.

Напомним, в 2017 года в Бразилии поймали наркобарона, который скрывался 30 лет.

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