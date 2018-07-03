Колумбия - Англия: прогноз букмекеров

Специалисты считают "трех львов" фаворитом матча

Сборные Колумбии и Англии сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "трех львов".

03 июля 21:00

Москва, стадион "Спартак"

Компания bet365 принимает ставки на победу сборной Англии с коэффициентом 2,1, а на их оппонента - 4,1. Ничья в этом поединке оценивается в 3,25.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф родоначальников футбола можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу Колумбии - 3,8. На ничью ставят 3,20.

Букмекеры из Bwin также верят в победу британцев. На победу "трех львов" коэффициент составляет 2,10, ничья оценивается в 3,20, потенциальная победа южноамериканцев оценивается - 3,90.

Напомним, сборная Бельгии вырвала победу над командой Японии со счетом 3: 2 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.