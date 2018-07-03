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Колумбия - Англия: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    03.07.2018 - 17:50
Фото: Колумбия - Англия (twitter.com/England)
Фото: Колумбия - Англия (twitter.com/England)

Специалисты считают "трех львов" фаворитом матча

Сборные Колумбии и Англии сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "трех львов".

03 июля 21:00
Москва, стадион "Спартак"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу сборной Англии с коэффициентом 2,1, а на их оппонента - 4,1. Ничья в этом поединке оценивается в 3,25.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф родоначальников футбола можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу Колумбии - 3,8. На ничью ставят 3,20.

Букмекеры из Bwin также верят в победу британцев. На победу "трех львов" коэффициент составляет 2,10, ничья оценивается в 3,20, потенциальная победа южноамериканцев оценивается - 3,90.

Напомним, сборная Бельгии вырвала победу над командой Японии со счетом 3: 2 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Колумбия - Англия: онлайн трансляция ЧМ 2018: турнирная таблица на 3 июля
Теги публикации: прогноз, ЧМ-2018, Колумбия, сборная Англии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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