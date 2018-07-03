Колумбія - Англія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "трьох левів" фаворитом матчу

Збірні Колумбії та Англії зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці "трьох левів".

03 липня 21:00

Москва, стадіон "Спартак"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу збірної Англії з коефіцієнтом 2,1, а на їх опонента - 4,1. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,25.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф родоначальників футболу можна поставити з коефіцієнтом 2,1, а на перемогу Колумбії - 3,8. На нічию ставлять 3,20.

Букмекери з Bwin також вірять в перемогу британців. На перемогу "трьох левів" коефіцієнт становить 2,10, нічия оцінюється в 3,20, потенційна перемога південноамериканців оцінюється - 3,90.

Нагадаємо, збірна Бельгії вирвала перемогу над командою Японії з рахунком 3:2 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.