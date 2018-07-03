Колумбія - Англія: онлайн трансляція

Трансляція матчу Колумбія - Англія розпочнеться о 21:00 на телеканалі Інтер

Колумбія - Англія. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на каналі Інтер. Збірні Колумбії та Англії зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці "трьох левів".

03 липня 21:00

Москва, стадіон Спартак

- Англійський "Тоттенхем" підігріває інтерес до матчу Колумбія - Англія протистоянням двох гравців цієї команди: Давінсона Санчеса і Харрі Кейна.

Зустріч між збірними Колумбії та Англії закриє програму 1/8 фіналу мундіалю. На кону - останнє місце в чвертьфіналі.

Колумбія ще жодного разу в своїй історії не обігравала збірну Англії. Останній раз суперники зустрічалися в 1/8 фіналу ЧС-1998 і тоді європейці взяли гору з рахунком 2:0.

Перше місце в групі і путівку в плей-офф ЧС-2018 команда Хосе Нестора Пекермана завоювала завдяки перемозі над Сенегалом в останньому турі. Колумбія здобула 6 очок, забивши 5 голів і пропустивши 2.

Англійці поступилися в боротьбі за перше місце збірної Бельгії з рахунком 0:1. Посіли друге місце в групі, заробивши 6 очок, 8 голів забили, 3 пропустили.

Матч повинен бути результативним, обидві команди налаштовані на атаку. Хто буде сильніший: яскравий представник південноамериканського футболу на чолі з Радамель Фалькао або родоначальники футболу на чолі з феєричним нападаючим Харрі Кейном? Дізнаємося ввечері!