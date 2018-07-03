Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

В полуфинале шведы встретятся с победителем пары Колумбия - Англия

Сборная Швеции со счетом 1:0 одержала победу над командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Единственный гол на 66 минуте забил полузащитник шведской национальной команды Эмиль Форсберг.

Таким образом, Швейцария выбыла из борьбы, а Швеция впервые с 1994 года вышла в 1/4 финала ЧМ, где встретится с победителем пары Англия - Колумбия. Встреча команд пройдет сегодня, 3 июля и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Бельгии вырвала победу над командой Японии со счетом 3: 2 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.