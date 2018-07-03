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Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    03.07.2018 - 19:18
Фото: игроки сборной Швеции (twitter.com/FIFAWorldCup)
Фото: игроки сборной Швеции (twitter.com/FIFAWorldCup)

В полуфинале шведы встретятся с победителем пары Колумбия - Англия

Сборная Швеции со счетом 1:0 одержала победу над командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. 

Единственный гол на 66 минуте забил полузащитник шведской национальной команды Эмиль Форсберг.

Таким образом, Швейцария выбыла из борьбы, а Швеция впервые с 1994 года вышла в 1/4 финала ЧМ, где встретится с победителем пары Англия - Колумбия. Встреча команд пройдет сегодня, 3 июля и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Бельгии вырвала победу над командой Японии со счетом 3: 2 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

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Теги публикации: Швеция, Швейцария, ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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