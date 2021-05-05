В Колумбии пропали без вести десятки участников акции протеста

В Колумбии 89 человек, принимавших участие в протестах, пропали без вести. Наибольшее число сообщений об исчезновениях людей зафиксировано в городе Кали - 35 случаев.
Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol.
Отмечается, что эта информация передана в комиссию по розыску лиц, пропавших без вести. Кроме того, запрошено расследование гибели 19 граждан.
Ранее по всей Колумбии начались манифестации против налоговой реформы. В результате беспорядки наблюдались в Боготе, Кали, Медельине, а также других городах.
Взрыв бомбы произошел в колумбийском муниципалитете рядом с мэрией. Предварительно установлено, что пострадавших 17. Люди получили различные по тяжести травмы и находятся в больнице. Большинство из раненых - сотрудники администрации.
Напомним, президент Колумбии Иван Дуке заявил, что отменит предложенную налоговую реформу после жестоких протестов и широкой оппозиции законодателей.