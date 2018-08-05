У Колумбії відреагували на звинувачення Мадуро в організації замаху
У МЗС Колумбії назвали звинувачення президента Венесуели "абсурдними"
Міністерство закордонних справ (МЗС) Колумбії відповіло на звинувачення президента Венесуели Ніколаса Мадуро в організації замаху і назвало їх абсурдними. Відповідну заяву відомство опублікувало у своєму Twitter.
Так, МЗС від імені уряду Колумбії відкинув звинувачення на адресу президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса, зроблені президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.
"Звинувачення в тому, що колумбійський лідер несе відповідальність за ймовірний напад на президента Венесуели, є абсурдними і позбавлені будь-яких підстав", - йдеться в повідомленні.
Також у відомстві вимагали поваги до президента Хуана Мануеля Сантоса, уряду і колумбійського народу".
Нагадаємо, на президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час параду було скоєно невдалий замах. Поряд з президентською ложею вибухнув безпілотник з вибухівкою. В результаті інциденту ніхто з перших осіб держави, що знаходилися поруч з Мадуро, не постраждав.
Інцидент стався під час виступу Мадуро перед національними гвардійцями в Каракасі. Трансляцію виступу президента Венесуели вело телебачення країни.
У свою чергу Мадуро звинуватив у замаху Колумбію.