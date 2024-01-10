Колотнеча на рівних у Нешвіллі, хуліган "Арізони" встряг у суперечку добродіїв: бійки вечора НХЛ

У столиці штату Теннессі бійка раптово спалахнула в середині першого періоду. Під час вкидання в центральній зоні біля борту ефектно скинули краги оборонець "Нешвілла" Люк Шенн і нападник "Анахайма" Росс Джонстон.

Та суперники виявилися рівними, тож блиск швидко розвіявся. Гість "Бріджстоун Арени" спробував натягнути джерсі на голову Шенну. Той зумів покращити становище кількома ударами у відповідь. Згодом опоненти опинилися в "танці", тож рефері завершили спаринг і виписали обом по 5 хвилин штрафу.

Зате й не пахло кодексом джентльменів у Темпе. Форвард "Бостона" Трент Фредерік в ігровому епізоді зчепився з оборонцем господарів Тревісом Дермоттом. Найімовірніше, момент був би вичерпаний після невеликої штовханини.

Та в епіцентр подій влетів тафгай "Арізони" Ліам О'Браєн. Він узявся лупцювати Фредеріка, а той виявився неготовим до такого сценарію. Після низки пропущених ударів центральний нападник "Брюїнз" ще й упав на лід разом із суперником після бійцівського прийому О'Браєна. На лаві штрафників Фредерік (5-хвилинний бан) намагався з'ясувати в кривдника (7 хвилин), з якої причини той так розійшовся.