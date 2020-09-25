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"Колос" вслед за "Десной" вылетел из Лиги Европы

Риека, Пятница 25 сентября 2020 00:31
"Колос" вслед за "Десной" вылетел из Лиги Европы
Фото: "Риека" - "Колос" (facebook.com/pg/fckoloskovalivka)
Автор: Вера Олейник

В еврокубках остались 3 из 5 украинских клубов

"Колос" в гостях проиграл хорватской "Риеке" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча проходила на стадион "Руевица" и завершилась со счетом 2:0.

Команды не сумели определить победителя за 90 минут и встреча была переведена в экстратаймы. Голом отметился вышедший на замену Жоау Эшковал, а на 115 минуте Франко Андрияшевич удвоил преимущество в счете.

Напомним, ранее "Десна" уступила немецкому "Вольфсбургу" в своем дебютном матче Лиги Европы.

Таким образом, у Украины осталось три из пяти клубов в еврокубковом сезоне 2020/21. Чемпионат страны "Шахтер" стартует на групповом этапе Лиги чемпионов. Вице-чемпион "Динамо" противостоит в плей-офф квалификации турнира бельгийскому "Генту". "Заря" сыграет в группе Лиги Европы.

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