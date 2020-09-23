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"Колос" отправился на матч Лиги Европы с "Риекой" в составе 21 футболиста

Автор: Вера Олейник

Дебютант еврокубков "Колос" отправился на матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против хорватской "Риеки". Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин взял 21 футболиста.

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Об этом сообщается в Facebook украинской команды.

Вратари: Волынец, Кучеренко, Кучерук
Защитники: Черноморец, Максименко, Гавриш, Емец, Петров, Новак, Кравченко
Полузащитники: Задоя, Ориховский, Милько, Богданов, Смирный, Костышин, Морозко, Ильин, Антюх
Нападающие: Лысенко, Селезнев

Отметим, что в этот список не попал арендованный у киевского "Динамо" форвард Евгений Исаенко.

Поединок состоится завтра, 24 сентября, в Хорватии в 21:45 по киевскому времени. Также в этот день свой матч третьего отборочного раунда проведет черниговская "Десна", которая уже отправилась на игру с "Вольфсбургом" в составе 22 футболиста.

Напомним, "Колос" в дебютном для себя матче в еврокубках на выезде победил греческий "Арис" - 2:1. Историческую победу ковалевскому клубу принесли голы Новака и Антюха.

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