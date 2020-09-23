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"Колос" відправився на матч Ліги Європи з "Рієкою" у складі 21 футболіста

Автор: Вера Олейник

Дебютант єврокубків "Колос" відправився на матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти хорватської "Рієки". Головний тренер Ковалевського клубу Руслан Костишин взяв 21 футболіста.

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Про це повідомляється в Facebook української команди.

Воротарі: Волинець, Кучеренко, Кучерук
Захисники: Чорноморець, Максименко, Гавриш, Ємець, Петров, Новак, Кравченко
Півзахисники: Задоя, Оріховський, Мілько, Богданов, Смирний, Костишин, Морозко, Ільїн, Антюх
Нападники: Лисенко, Селезньов

Зазначимо, що в цей список не потрапив орендований у київського "Динамо" форвард Євген Ісаєнко.

Поєдинок відбудеться завтра, 24 вересня, в Хорватії о 21:45 за київським часом. Також в цей день свій матч третього відбіркового раунду проведе чернігівська "Десна", яка вже вирушила на гру з "Вольфсбургом" в складі 22 футболістів.

Нагадаємо, "Колос" в дебютному для себе матчі в єврокубках на виїзді переміг грецький "Аріс" - 2:1. Історичну перемогу ковалівському клубу принесли голи Новака і Антюха.

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