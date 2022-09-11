"Колос" минимально переиграл "Металлист" и вышел в сенсационные лидеры УПЛ

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Колос" – "Металлист" – 1:0

Гол: Мякушко, 72

Удаление: Каплиенко, 89 (М, вторая желтая карточка)

Долго к сопернику команды не присматривались. Уже в дебюте "Колос" организовал два момента. Сначала Милько отважился пробить с дистанции, но Рыбка парировал мяч. А вскоре Мякушко получил пас от Болбата на левом краю штрафной и пробил в голкипера.

Харьковчане ответили упущенной возможностью Подлепенца. Крайний нападающий из границ штрафной зоны пробил рядом со стойкой после флангового прострела. А перед перерывом "Металлист" едва не забил со стандарта – Коркишко сыграл на опережение на подаче углового и головой сотряс перекладину.

Как следствие, "Колос" вынужден был прибавить уже после перерыва. Едва сразу не стал героем хозяев джокер Безбородько. Бомбардир на входе в штрафную мощно пробил низом – Рыбка парировал мяч ногой.

Ковалевцы продолжили контролировать ход поединка. В конце концов "Колос" сумел открыть счет на 72-й минуте. Это Мякушко принял пас от Болбата, обыграл оппонента и роскошно уложил в дальнюю девятку!

Окрыленный голом хавбек "Колоса" через несколько минут мог оформить дубль. Однако его выстрел из-под перекладины вытащил голкипер "Металлиста". Но, в конце концов, для победы ковалевцам хватило и одного мяча. Теперь в активе "хлеборобов" 10 очков и первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.