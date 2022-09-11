"Колос" мінімально переграв "Металіст" і вийшов у сенсаційні лідери УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Колос" – "Металіст" – 1:0

Гол: Мякушко, 72

Вилучення: Каплієнко, 89 (М, друга жовта картка)

Довго до суперника команди не приглядалися. Уже в дебюті "Колос" організував два моменти. Спершу Мілько наважився пробити з дистанції, але Рибка парирував м'яч. Згодом Мякушко отримав пас від Болбата на лівому краю штрафного майданчика та пробив у голкіпера.

Харків'яни відповіли змарнованою нагодою Підлепенця. Крайній нападник із меж карної зони пробив поруч зі стійкою після флангового прострілу. А перед перервою "Металіст" ледь не забив зі стандарту – Коркішко зіграв на випередження на подачі кутового та головою струсонув поперечину.

Як наслідок, "Колос" змушений був додати вже після перерви. Ледь відразу не став героєм господарів джокер Безбородько. Бомбардир на вході в штрафний майданчик потужно пробив низом – Рибка парирував м'яч ногою.

Ковалівці продовжили контролювати хід поєдинку. Зрештою, "Колос" зумів відкрити рахунок на 72-й хвилині. Це Мякушко прийняв пас від Болбата, обіграв опонента та розкішно поклав у дальню дев'ятку!

Окрилений голом хавбек "Колоса" за кілька хвилин міг оформити дубль. Проте, його постріл з-під поперечини витягнув голкіпер "Металіста". Та зрештою для перемоги ковалівцям вистачило й одного м'яча. Тепер в активі "хліборобів" 10 очок і перше місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.