"Колос" и "Десна" узнали следующих соперников на пути в групповой раунд Лиги Европы

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Своих потенциальных соперников узнали два украинских клуба - "Колос" и "Десна".

За выход в групповой раунд турнира команда из Ковалевки Киевской области может побороться с победителем пары Копенгаген (Дания) / Пяст (Польша), а черниговский клуб - Санкт-Галлен (Швейцария) / АЕК (Греция).

Однако сначала обоим клубам нужно будет преодолеть третий раунд квалификации, где они на выезде сразятся с хорватским "Риеком" и немецким "Вольфсбургом" соответственно.

В нынешнем сезоне все матчи отборочного раунда Лиги Европы проходят в формате из одной встречи и без зрителей на трибунах. Поединки третьего квалификационного этапа состоятся 24 сентября, а поединки последнего - 1 октября. В случае ничейного результата в основное время будет проводиться овертайм и, если потребуется, серия 11-метровых.

Напомним, накануне "Колос" в дебютном для себя матче в еврокубках на выезде победил греческий "Арис" - 2:1. Победу ковалевскому клубу принесли голы Новака и Антюха.