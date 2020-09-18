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"Колос" і "Десна" дізналися наступних суперників на шляху до групового раунду Ліги Європи

Автор: Вера Олейник

Для початку командам необхідно пройти 3 раунд кваліфікації

Відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Своїх потенційних суперників дізналися два українські клуби - "Колос" і "Десна".

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За вихід в груповий раунд турніру команда з Ковалівки Київської області може поборотися з переможцем пари Копенгаген (Данія) / Пяст (Польща), а чернігівський клуб - Санкт-Галлен (Швейцарія) / АЕК (Греція).

Однак спочатку обом клубам потрібно буде подолати третій раунд кваліфікації, де вони на виїзді зіграють з хорватським "Рієка" і німецьким "Вольфсбургом" відповідно.

У нинішньому сезоні всі матчі відбіркового раунду Ліги Європи проходять в форматі з однієї зустрічі і без глядачів на трибунах. Поєдинки третього кваліфікаційного етапу відбудуться 24 вересня, а поєдинки останнього - 1 жовтня. У разі нічийного результату в основний час буде проводитися овертайм і, якщо буде потрібно, серія 11-метрових.

Нагадаємо, напередодні "Колос" в дебютному для себе матчі в єврокубках на виїзді переміг грецький "Аріс" - 2:1.

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