ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Колос" и "Десна" узнали следующих соперников на пути в групповой раунд Лиги Европы

Ньон, Пятница 18 сентября 2020 15:33
"Колос" и "Десна" узнали следующих соперников на пути в групповой раунд Лиги Европы
Фото: "Десна" - "Колос" (facebook.com/desnafc)
Автор: Вера Олейник

Для начала командам необходимо пройти 3 раунд квалификации

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Своих потенциальных соперников узнали два украинских клуба - "Колос" и "Десна".

За выход в групповой раунд турнира команда из Ковалевки Киевской области может побороться с победителем пары Копенгаген (Дания) / Пяст (Польша), а черниговский клуб - Санкт-Галлен (Швейцария) / АЕК (Греция).

Однако сначала обоим клубам нужно будет преодолеть третий раунд квалификации, где они на выезде сразятся с хорватским "Риеком" и немецким "Вольфсбургом" соответственно.

В нынешнем сезоне все матчи отборочного раунда Лиги Европы проходят в формате из одной встречи и без зрителей на трибунах. Поединки третьего квалификационного этапа состоятся 24 сентября, а поединки последнего - 1 октября. В случае ничейного результата в основное время будет проводиться овертайм и, если потребуется, серия 11-метровых.

Напомним, накануне "Колос" в дебютном для себя матче в еврокубках на выезде победил греческий "Арис" - 2:1. Победу ковалевскому клубу принесли голы Новака и Антюха.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт Лига Европыквалификацияплей-оффжеребьевкаКолос
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь