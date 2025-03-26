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У Колорадо замінять портрет Трампа, республіканці зібрали для цього кошти, - ЗМІ

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Картина голови Білого дому Дональда Трампа, яка висить разом з іншими президентськими портретами у Капітолії штату Колорадо, буде замінена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press (AP).

Згідно з заявою демократів Палати представників, з якою ознайомився AP, портрет Трампа буде знятий на вимогу лідерів Республіканської партії у законодавчому органі Штатів. Зокрема республіканці Колорадо зібрали більше 10 тисяч доларів через рахунок GoFundMe, щоб замовити реставрацію картини, яка була відкрита у 2019 році.

Республіканець Пол Лундін, який попросив прибрати портрет, заявив, що портрет чинного президента Сполучених Штатів Америки (США) необхідно замінити на той, що "зображує його (Трампа, - ред.) сучасну подобу". 

"Якщо Республіканська партія хоче витрачати час і гроші на те, який портрет Трампа висітиме в Капітолії, то це їхня справа", - відреагували демократи. 

 

 

 

Інцидент з портретом Трампа

Нещодавно Трамп заявив, що йому не подобається його портрет, розміщений у галереї портретів американських лідерів у Капітолії штату Колорадо. Ба більше, він також припустив, що картина нібито була "навмисно спотворена".

Республіканець обурився через те, що портрет 44-го президента США Барака Обами художниця зробила "чудовим", а його ж - найгіршим.

Зокрема він заявив, що звернувся до губернатора Колорадо з проханням прибрати згаданий портрет.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп