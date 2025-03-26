У Колорадо замінять портрет Трампа, республіканці зібрали для цього кошти, - ЗМІ

Згідно з заявою демократів Палати представників, з якою ознайомився AP, портрет Трампа буде знятий на вимогу лідерів Республіканської партії у законодавчому органі Штатів. Зокрема республіканці Колорадо зібрали більше 10 тисяч доларів через рахунок GoFundMe, щоб замовити реставрацію картини, яка була відкрита у 2019 році.

Республіканець Пол Лундін, який попросив прибрати портрет, заявив, що портрет чинного президента Сполучених Штатів Америки (США) необхідно замінити на той, що "зображує його (Трампа, - ред.) сучасну подобу".

"Якщо Республіканська партія хоче витрачати час і гроші на те, який портрет Трампа висітиме в Капітолії, то це їхня справа", - відреагували демократи.