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В Колорадо заменят портрет Трампа, республиканцы собрали для этого средства, - СМИ

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Картина главы Белого дома Дональда Трампа, которая висит вместе с другими президентскими портретами в Капитолии штата Колорадо, будет заменена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press (AP).

Согласно заявлению демократов Палаты представителей, с которым ознакомился AP, портрет Трампа будет снят по требованию лидеров Республиканской партии в законодательном органе Штатов. В частности республиканцы Колорадо собрали более 10 тысяч долларов через счет GoFundMe, чтобы заказать реставрацию картины, которая была открыта в 2019 году.

Республиканец Пол Лундин, который попросил убрать портрет, заявил, что портрет действующего президента Соединенных Штатов Америки (США) необходимо заменить на тот, что "изображает его (Трампа, - ред.) современный облик".

"Если Республиканская партия хочет тратить время и деньги на то, какой портрет Трампа будет висеть в Капитолии, то это их дело", - отреагировали демократы.

 

 

 

 

Инцидент с портретом Трампа

Недавно Трамп заявил, что ему не нравится его портрет, размещенный в галерее портретов американских лидеров в Капитолии штата Колорадо. Более того, он также предположил, что картина якобы была "намеренно искажена".

Республиканец возмутился из-за того, что портрет 44-го президента США Барака Обамы художница сделала "замечательным", а его же - худшим.

В частности он заявил, что обратился к губернатору Колорадо с просьбой убрать упомянутый портрет.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп