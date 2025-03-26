В Колорадо заменят портрет Трампа, республиканцы собрали для этого средства, - СМИ

Согласно заявлению демократов Палаты представителей, с которым ознакомился AP, портрет Трампа будет снят по требованию лидеров Республиканской партии в законодательном органе Штатов. В частности республиканцы Колорадо собрали более 10 тысяч долларов через счет GoFundMe, чтобы заказать реставрацию картины, которая была открыта в 2019 году.

Республиканец Пол Лундин, который попросил убрать портрет, заявил, что портрет действующего президента Соединенных Штатов Америки (США) необходимо заменить на тот, что "изображает его (Трампа, - ред.) современный облик".

"Если Республиканская партия хочет тратить время и деньги на то, какой портрет Трампа будет висеть в Капитолии, то это их дело", - отреагировали демократы.