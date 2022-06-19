"Колорадо" разбил "Тампу" во втором матче финала Кубка Стэнли

НХЛ, Кубок Стэнли, финал, 2-й матч

"Колорадо" – "Тампа-Бэй" – 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: Ничушкин, 02:54, 24:51, Мэнсон, 07:55, Бураковски, 13:52, Хелм, 36:26, Макар, 42:04, 49:49

Весомую заявку на победу "Эвеланш" сделали уже в первом периоде. Хозяева реализовали первое же большинство – Бураковски отдал передачу от правого борта, а Ничушкин подставил клюшку перед воротами. Вскоре "Колорадо" реализовал выход 2 в 1 с точным броском Мэнсона. А Бураковски добил шайбу с нескольких метров после сэйва вратаря.

Вторая 20-минутка позиции сторон не изменила. Сначала Ничушкин оформил дубль, когда оказался один перед Василевским после паса Рантанена из-за ворот. А под занавес периода Хелм убежал в контратаку после ошибки "молний" и мощным броском левой заставил голкипера капитулировать снова.

Деморализованная "Тампа" пропустила еще дважды в последнем периоде. Дубль оформил канадец с украинскими корнями Макар.

Для начала защитник унизил "Лайтнинг" пропущенной в большинстве шайбой, реализовав очередной выход 2 в 1. Зато седьмая шайба влетела в ворота флоридцев, когда в большинстве уже были хозяева – Макар классным броском завершил долгий розыгрыш "Эвеланш".

Итак, "Колорадо" удвоил собственное преимущество над "Лайтнинг" перед переездом финальной серии во Флориду. Матчи 21 и 23 июня пройдут в Тампе.