"Колорадо" розтрощив "Тампу" в другому матчі фіналу Кубка Стенлі

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал, 2-й матч

"Колорадо" – "Тампа-Бей" – 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Шайби: Нічушкін, 02:54, 24:51, Менсон, 07:55, Бураковскі, 13:52, Хелм, 36:26, Макар, 42:04, 49:49

Вагому заявку на перемогу "Евеланш" зробили вже в першому періоді. Господарі реалізували першу ж більшість – Бураковскі віддав передачу від правого борту, а Нічушкін підставив ключку перед воротами. Згодом "Колорадо" реалізував вихід 2 на 1 із точним кидком Менсона. А Бураковскі добив шайбу з кількох метрів після сейву воротаря.

Друга 20-хвилинка позиції сторін не змінила. Спершу Нічушкін оформив дубль, коли опинився сам перед Васілєвскім після пасу Рантанена з-за воріт. А під завісу періоду Хелм утік в контратаку після помилки "блискавок" і потужним кидком лівою змусив голкіпера капітулювати знову.

Деморалізована "Тампа" пропустила ще двічі в останньому періоді. Дубль оформив канадець із українським корінням Макар.

Для початку оборонець принизив "Лайтнінг" пропущеною у більшості шайбою, реалізувавши черговий вихід 2 в 1. Натомість сьома шайба влетіла у ворота флоридців, коли в більшості вже були господарі – Макар класним кидком завершив довгий розіграш "Евеланш".

Отже, "Колорадо" подвоїв власну перевагу над "Лайтнінг" перед переїздом фінальної серії до Флориди. Матчі 21 і 23 червня відбудуться в Тампі.