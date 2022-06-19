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"Колорадо" розтрощив "Тампу" в другому матчі фіналу Кубка Стенлі

Фото: Дарсі Кемпер (крайній ліворуч) оформив перший шатаут фінальної серії (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорців

Другий фінальний матч Кубка Стенлі в Національній хокейній лізі завершився надупевненою перемогою "Колорадо Евеланш" над "Тампою-Бей Лайтнінг". Рахунок у серії – 2:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал, 2-й матч

"Колорадо" – "Тампа-Бей" – 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Шайби: Нічушкін, 02:54, 24:51, Менсон, 07:55, Бураковскі, 13:52, Хелм, 36:26, Макар, 42:04, 49:49

Вагому заявку на перемогу "Евеланш" зробили вже в першому періоді. Господарі реалізували першу ж більшість – Бураковскі віддав передачу від правого борту, а Нічушкін підставив ключку перед воротами. Згодом "Колорадо" реалізував вихід 2 на 1 із точним кидком Менсона. А Бураковскі добив шайбу з кількох метрів після сейву воротаря.

Друга 20-хвилинка позиції сторін не змінила. Спершу Нічушкін оформив дубль, коли опинився сам перед Васілєвскім після пасу Рантанена з-за воріт. А під завісу періоду Хелм утік в контратаку після помилки "блискавок" і потужним кидком лівою змусив голкіпера капітулювати знову.

Деморалізована "Тампа" пропустила ще двічі в останньому періоді. Дубль оформив канадець із українським корінням Макар.

Для початку оборонець принизив "Лайтнінг" пропущеною у більшості шайбою, реалізувавши черговий вихід 2 в 1. Натомість сьома шайба влетіла у ворота флоридців, коли в більшості вже були господарі – Макар класним кидком завершив довгий розіграш "Евеланш".

Отже, "Колорадо" подвоїв власну перевагу над "Лайтнінг" перед переїздом фінальної серії до Флориди. Матчі 21 і 23 червня відбудуться в Тампі.

До слова, у фіналі НБА "Голден Стейт" переграв "Бостон Селтікс" і здобув четвертий за 7 років титул чемпіона.

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