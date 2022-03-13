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"Колона залишилася у Бердянську": Верещук проінформувала про новий зрив допомоги Маріуполю

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Неділя 13 березня 2022 19:20
"Колона залишилася у Бердянську": Верещук проінформувала про новий зрив допомоги Маріуполю Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про чергову невдалу спробу передати гуманітарну допомогу Маріуполю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

"Колона залишилася у Бердянську. Завтра знову спробує прорватися у Маріуполь. Сьогодні звертаються посольства Греції, Туреччини з проханням врятувати їх громадян, але ми розуміємо, що ключ в руках у Путіна", – заявила Верещук.

Президент Володимир Зеленський очікував на доставку допомоги в Маріуполь 13 березня. Глава держави називав успішність процесу тестом на людяність Москви.

До слова, генштаб ЗСУ попередив про можливі диверсії військ РФ на шляху гуманітарних колон.

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