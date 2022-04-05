Колонна, которая должна была эвакуировать мариупольцев, вернулась после блокирования, - Верещук

По ее словам, сегодня эвакуировано 3 846 человек.



В частности, по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 2 216 человек. Из них 1496 людей из Мариуполя и 720 человек из городов: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

Однако, отмечается, что колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, после блокировки в городе Мангуш, была вынуждена вернуться.

Отмечается, что по дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск.

Кроме того, за колонной автобусов следовало более 40 частных автомобилей.

Верещук отметила, что в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены с утра до Бердянска. На них эвакуировали 150 человек из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная.