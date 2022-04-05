ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Колона, яка мала евакуювати маріупольців, повернулася після блокування, - Верещук

Новость на русском →
Вівторок 05 квітня 2022 22:32
Колона, яка мала евакуювати маріупольців, повернулася після блокування, - Верещук Ірина Верещук (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що колона автобусів, яка мала евакуювати мешканців Маріуполя, вимушено повернулася після блокування у Мангуші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верещук.

За її словами, сьогодні евакуйовано 3 846 людей.

Зокрема, по гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. З них 1496 людей з Маріуполя та 720 людей з міст: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

Однак, зазначається, що колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш, була вимушена повернутись.

Зазначається, що по дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці та місцеві мешканці з міста Бердянськ.

Окрім того, за колоною автобусів слідувало понад 40 приватних автомобілів.

Верещук зазначила, що до Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна.

Раніше ми повідомляли, що окупанти заблокували евакуаційну колону до Маріуполя в Мангуші.

Також ми писали, що в Україні у полоні знаходяться близько 600 російських окупантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Ірина Верещук Вторгнення Росії до України
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації