Колона, яка мала евакуювати маріупольців, повернулася після блокування, - Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що колона автобусів, яка мала евакуювати мешканців Маріуполя, вимушено повернулася після блокування у Мангуші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верещук.

За її словами, сьогодні евакуйовано 3 846 людей.



Зокрема, по гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. З них 1496 людей з Маріуполя та 720 людей з міст: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

Однак, зазначається, що колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш, була вимушена повернутись.

Зазначається, що по дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці та місцеві мешканці з міста Бердянськ.

Окрім того, за колоною автобусів слідувало понад 40 приватних автомобілів.

Верещук зазначила, що до Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна.