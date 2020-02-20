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Колона з евакуйованими з Уханя залишила харківський аеропорт

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 13:58
Колона з евакуйованими з Уханя залишила харківський аеропорт
Фото: евакуйовані в аеропорту Харкова (057.ua)

Колона рушила до Полтавської області

Колона з евакуйованими з Уханя українцями та громадянами інших країн виїхала з харківського аеропорту. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що всі пасажири літака з китайського Уханя сіли в автобуси та в супроводі автомобілів поліції вирушили до Полтавської області. На момент відправлення у всіх евакуйованих були стабільні показники здоров'я.

Крім того, стало відомо, що пасажирів і екіпаж літака супроводжували київські медики, а перед вильотом в однієї пасажирки ненабагато підвищилася температура. По прильоту її оглянули, стан у всіх прибулих задовільний. При цьому повідомляється, що жінка, у якої була підвищена температура, не є громадянкою України.

Речі пасажирів дезінфікували, багаж доставлять окремою машиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що медичний центр в Нових Санжарах Полтавської області ізолюють і переведуть на строгий режим. Евакуйованих з Китаю громадян України та інших країн розмістять в ньому на два тижні. Саме стільки триватиме період карантину та обсервації.

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