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Колона американських військових увійшла в Сирію

Новини » В світі     13.11.2019 - 16:59
Колона американських військових увійшла в Сирію
Ілюстративне фото (ABC News)

Колона з понад 20 військових позашляховиків США розташувалася поблизу нафтового родовища

Колона військових машин США увійшла на територію сирійській провінції Хасеке з території Іраку. Про це повідомляє сирійське агентство SANA.

Повідомляється, що американська колона складається з понад 20 армійських позашляховиків, а також двох платформ для перевезення бойових літаків. Американські військові розташувалися на північному сході Сирії поблизу нафтового родовища Ауда.

Раніше президент США Дональд Трамп схвалив план, за яким в Сирії повинні залишитися як мінімум 800 американських військовослужбовців, які будуть забезпечувати контроль над нафтовими родовищами на північному сході.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американські військові відновили патрулювання на північному сході Сирії. Патрулювання проводитися в 40-кілометровій зоні поблизу нафтових родовищ.

За словами глави Пентагону Марка Еспера, США готові застосовувати силу для охорони нафти в Сирії. Пентагон також не має наміру допускати на родовища військових Росії та Сирії.

Також повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що США не виконали угоду щодо Сирії. зокрема, за його словами, Америка не сприяла висновку курдських бойовиків з території "безпечної зони".

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