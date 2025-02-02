У колонії у Полтавській області викрили групу, яка катувала і вбивала в'язнів

Правоохоронцям вдалося довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених. Жертвами злочинів були майже всі, хто вперше потрапляв у колонію. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

"Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає ДБР, з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо.

Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.





П'ятьом співробітникам Божковської виправної колонії №16 оголосили підозру за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Їм загрожує до 10 років в'язниці.