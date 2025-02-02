У колонії у Полтавській області викрили групу, яка катувала і вбивала в'язнів

ДБР викрило у Божковській колонії №16 Полтавської області злочинну групу. Її члени, співробітники тюрми, катували і вбивали ув'язнених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державного бюро розслідувань.
Правоохоронцям вдалося довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених. Жертвами злочинів були майже всі, хто вперше потрапляв у колонію. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.
"Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає ДБР, з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо.
Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.
П'ятьом співробітникам Божковської виправної колонії №16 оголосили підозру за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Їм загрожує до 10 років в'язниці.
Нагадаємо, що на весні 2024 року ДБР викрило масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії.
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