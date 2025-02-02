В колонии в Полтавской области разоблачили группу, которая пытала и убивала заключенных

Правоохранителям удалось доказать не только факты издевательств и избиения, но и фактического убийства заключенных. Жертвами преступлений были почти все, кто впервые попадал в колонию. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений.

"Новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли беспрекословно выполнять любые указания администрации учреждения", - говорится в сообщении.

Как отмечает ГБР, с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и тому подобное.

Среди прочего, например задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.





Пятерым сотрудникам Божковской исправительной колонии №16 объявили подозрение по ч. 3 ст. 28 УК Украины (организованная группа), ч. 2 статьи 127 (пытки), действия руководителя организованной группы дополнительно квалифицированы по части второй статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Им грозит до 10 лет тюрьмы.