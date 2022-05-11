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Колонія або "Ізоляція". Стало відомо, куди вивозять маріупольців, які не пройшли фільтрацію

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Середа 11 травня 2022 18:15
Колонія або "Ізоляція". Стало відомо, куди вивозять маріупольців, які не пройшли фільтрацію Фото: стало відомо, куди вивозять маріупольців, які не пройшли фільтрацію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти відправляють маріупольців, які не пройшли фільтрацію, на територію Донецької області. Там утримують усіх рідних військових, колишніх правоохоронців, активістів, журналістів та "підозрілих" людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Усіх кого окупанти визнали "неблагонадійними" у фільтраційних таборах, відправляють до:

  • колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області;
  • у тюрму "Ізоляція" в Донецьку.

"Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить діючу службу у лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органах. Тут тримають рідних військових, колишніх працівників правоохоронних органів, активістів, журналістів і людей, яки просто викликали підозру", - пише Андрющенко.

Мінімальний строк ув’язнення 36 діб.

Умови незаконного утримання людей:

  • приміщення тюрми переповнені;
  • плановий ліміт колонії становить до 850 осіб, однак там утримують не менше 3 тисяч українців;
  • через велику кількість утримуваних, в приміщені немає змоги де лягти;
  • в день видають баклажку води на десятки людей;
  • годують не кожен день;
  • туалет раз на добу;
  • прогулянок під відкритим небом не передбачено;
  • регулярні погрози, тортури;

"Кому пощастило, по закінченню 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери. Які саме точно свідки вказати не можуть, але допускають що "про співпрацю". Масові випадки зникнення людей після допитів. Свідки припускають, що "пліткують" про переведення до іншої, більш жорсткої тюрми (тюрми "Ізоляція", - ред.)", - додає Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російську окупанти посилили фільтраційні заходи в окупованих населених пунктах Херсонської області.

Тим часом жителі Маріуполя не мають права без фільтрації переміщатися містом й виїхати за його межі.

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