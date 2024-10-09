У Рівному виставили на аукціон "декомунізований" памʼятник

У Рівному знайшли спосіб, як ще підтримати ЗСУ. Один із радянських пам'ятників було виставлено на аукціон, а гроші з нього будуть направлені на потреби українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Рівненської міської ради та в.о. міського голови Рівненської територіальної громади Віктора Шакирзяна.

"Продаємо залишки радянщини задля підтримки ЗСУ", - так описав ініціативу він у своєму Telegram-каналі.

Шакирзян нагадав, що він раніше обіцяв демонтовані пам’ятники радянської доби та присвячені комуністичному минулому використати для підтримки українських воїнів.

Таким чином, на аукціон було виставлено бронзове погруддя радянському розвіднику М.І. Кузнєцова. Шакирзян повідомив, що вага пам'ятника складає 430 кілограмів, тому стартова ціна становить 76 000 гривень.

"Демонтаж пам’ятників в рамках декомунізації, а особливо саме погруддя цього діяча, викликало чимало шуму. Проти мене у Росії навіть порушили кримінальне провадження. Але моя відповідь залишається незмінною: якщо вам так важливий цей персонаж - дайте за нього найвищу ціну на аукціоні 15 жовтня та забирайте собі", - зазначив посадовець.

Він додав, що кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів та іншу підтримку для ЗСУ.





Фото: знесення бронзового погруддя радянському розвіднику М.І. Кузнєцова (t.me victorshakirzyan)

"Така ж доля чекає й інші демонтовані в рамках декомунізаційних процесів пам’ятники та барельєфи", - пообіцяв він.

Посадовець нагадав, що Україна має свою історію, своїх Героїв, яких буде шанувати й яким встановлюватиме пам’ятні знаки.

"Ми разом творимо майбутнє незалежної та вільної від імперських посягань країни. І робимо для цього усе можливе!" - наголосив Шакирзян.