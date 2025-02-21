Без колониального наследия. В Полтаве снесут памятник Петру І и табличку коменданту Келину

В Полтаве демонтируют монумент Петру I и памятный знак на месте его отдыха, а также снимут информационную табличку на памятнике коменданту Келину и защитникам Полтавы. Соответствующее решение приняли на заседании исполкома городского совета 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию секретаря Полтавского городского совета Екатерины Ямщиковой в Telegram .

Когда снесут памятники и что с ними будет дальше

"Исполнительный комитет принял решение, которое имеет не только административное, но и глубокое историческое значение. Мы избавляемся от колониального наследия из публичного пространства. Речь идет о памятниках, которые Министерство культуры и стратегических коммуникаций исключило из государственного реестра культурного наследия", - сообщила Ямщикова.

Памятник Петру I с территории музея Полтавской битвы и памятный знак на месте его отдыха возле Спасской церкви перенесут. Информационную табличку с памятника коменданту Келину снимут, а сам монумент переосмыслят. Демонтаж должны провести до 1 марта 2025 года.

"Эти объекты не были созданы для чествования Полтавы или ее жителей. Они были маркерами имперского контроля, частью российской пропаганды, которая десятилетиями искажала нашу историю. Это не о разрушении, а об осознанном шаге к очистке городского пространства", - добавила Ямщикова.

Она отметила, что эти объекты перенесут в пределах одного балансодержателя, без расходов из городского бюджета, поскольку инициативу поддержат меценаты и неравнодушная общественность.

"Украина противостоит российской агрессии не только на поле боя, но и на уровне смыслов. Когда мы избавляемся от имперских символов - мы возвращаем себе собственную историю, собственную идентичность. Полтава - город украинской памяти, а не чужих колониальных наративов", - заявила представительница городского совета.

Добавим, что ранее в городе выдвигали идеи, как можно видоизменить памятник коменданту Келину. Рабочая группа ОВА по вопросам исторического наследия предложила превратить его в символ полтавско-львовской дружбы.

Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы, установленный в 1909 году в честь битвы под Полтавой 1709 года (фото: Википедия)

Почему памятники демонтируют только сейчас

Еще в сентябре 2022 года экспертный совет Министерства культуры и информационной политики советовал снести три монумента в Полтаве: Монумент Славы в Корпусном парке, памятник на месте отдыха Петра I и монумент коменданту Келину.

После этого городские власти направили соответствующую документацию Минкульту, но этот вопрос "завис" до осени 2024 года. Тогда Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики после выездного заседания в Полтаве рекомендовал Минкульту пересмотреть статус монументов, которые возвеличивают Петра I и победу россиян в битве под Полтавой в 1709 году.

Министерство в конце января 2025 года исключило 15 объектов культурного наследия Полтавы из Государственного реестра недвижимых памятников. В этот список попали монументы, касающиеся Полтавской битвы и периода российской оккупации города.

Добавим, что с начала полномасштабной войны эти памятники были защищены от вероятных повреждений в результате военных действий, и, соответственно, закрыты от осмотра.