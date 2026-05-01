Коломойському оголосили нову підозру, - джерело

СБУ не назвала ім'я бізнесмена, якому оголосили підозру, однак, за даними джерела РБК-Україна, йдеться саме про Коломойського.

За матеріалами справи, у 2014 році Коломойський та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн гривень, що належали підконтрольній їм фінансовій установі - ПриватБанку.

Як встановило розслідування, фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети.

Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів.

Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн гривень. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.

За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого "перекредитування".

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Слідчі СБУ та прокурори Офісу генпрокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) - шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. Триває досудове розслідування.