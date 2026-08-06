ua en ru
Чт, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Коломойського судитимуть за заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку

19:18 06.08.2026 Чт
2 хв
Разом із ним перед судом постануть ще п'ятеро учасників схеми
aimg Валерія Абабіна
Коломойського судитимуть за заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку Фото: Ігор Коломойський у суді. (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

До суду скерували справу Ігоря Коломойського - колишнього бенефіціара ПриватБанку та ексочільника Дніпропетровської ОДА. За версією слідства, він заволодів коштами ПриватБанку через фіктивний викуп облігацій за завищеною вартістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та САП.

Суть обвинувачення

За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар ПриватБанку, який тоді очолював Дніпропетровську ОДА, організував схему заволодіння коштами банку.

Метою було подальше фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи.

Як діяла схема

Для реалізації задуму банк штучно зобов'язали виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн - нібито за зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій із купівлі-продажу цінних паперів, а згодом - на рахунки ще двох.

Куди зрештою пішли кошти

Зрештою гроші надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд - вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України.

Нагадаємо, підозру Ігорю Коломойському у заволодінні понад 9,2 млрд грн ПриватБанку оголосили ще 7 вересня 2023 року - разом із ним фігурантами тоді стали ще п'ятеро осіб, зокрема колишній керівник столичної філії банку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПриватБанк Суд Ігор Коломойский
Новини
Частина Львова залишилась без світла через аварійне відключення
Частина Львова залишилась без світла через аварійне відключення
Аналітика
Майбутнє ЗСУ – за екзоскелетами: інтерв'ю з топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Майбутнє ЗСУ – за екзоскелетами: інтерв'ю з топ-менеджерами Rarog Tactical Gear