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Главная » Жизнь » Общество

Коломойского будут судить за овладение 9,2 млрд грн ПриватБанка

19:18 06.08.2026 Чт
2 мин
Вместе с ним перед судом предстанут еще пятеро участников схемы
aimg Валерия Абабина
Коломойского будут судить за овладение 9,2 млрд грн ПриватБанка Фото: Игорь Коломойский в суде. (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В суд направили дело Игоря Коломойского - бывшего бенефициара ПриватБанка и экс-руководителя Днепропетровской ОГА. По версии следствия, он завладел средствами ПриватБанка из-за фиктивного выкупа облигаций по завышенной стоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП.

Суть обвинения

По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар ПриватБанка, возглавлявший тогда Днепропетровскую ОГА, организовал схему завладения средствами банка.

Целью было дальнейшее финансирование подконтрольной оффшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале учреждения.

Как действовала схема

Для реализации замысла банк искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 млрд грн – якобы за обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн. грн. с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии - на счета еще двух.

Куда наконец пошли средства

В конце концов, деньги поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал банка во исполнение требований Национального банка Украины.

Напомним, подозрение Игорю Коломойскому в завладении более 9,2 млрд грн ПриватБанка объявили еще 7 сентября 2023 года - вместе с ним фигурантами тогда стали еще пять человек, в том числе бывший руководитель столичного филиала банка.

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