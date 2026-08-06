Коломойского будут судить за овладение 9,2 млрд грн ПриватБанка

В суд направили дело Игоря Коломойского - бывшего бенефициара ПриватБанка и экс-руководителя Днепропетровской ОГА. По версии следствия, он завладел средствами ПриватБанка из-за фиктивного выкупа облигаций по завышенной стоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП.

Суть обвинения

По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар ПриватБанка, возглавлявший тогда Днепропетровскую ОГА, организовал схему завладения средствами банка.

Целью было дальнейшее финансирование подконтрольной оффшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале учреждения.

Как действовала схема

Для реализации замысла банк искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 млрд грн – якобы за обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн. грн. с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии - на счета еще двух.

Куда наконец пошли средства

В конце концов, деньги поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал банка во исполнение требований Национального банка Украины.