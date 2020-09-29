У Коломойского решили обжаловать решение САП о закрытии дела "Роттердам+", - Вовк

Фото: Дмитрий Волк (РБК-Украина)

Ферросплавные заводы Игоря Коломойского решили самостоятельно обжаловать в суде решение прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+" ввиду отсутствия в нем состава преступления.

Об этом сообщил экс-председатель НКРЭКУ и бывший подозреваемый в деле Дмитрий Вовк в эфире телеканала "Прямой".

"На сцену выходят идейные вдохновители и те, кто раздувал это дело. Ферросплавные заводы Игоря Валерьевича Коломойского также подали жалобу, чтобы "Роттердам+" как медийный пузырь продолжал жить", - сообщил Вовк.

По его словам, Никопольский завод ферросплавов считает себя "потерпевшим" от действия формулы, законность которой уже подтвердили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.

По его убеждению, иск Никопольского завода ферросплавов против САП такой же безосновательный, как и заявление экс-нардепа Виктора Чумака, и должен быть отклонен.

Вовк напомнил, что в своем решении по иску Виктора Чумака судья ВАКС объявила, что в деле отсутствует состав преступления и исчерпаны все возможности для получения доказательств, которые бы доказывали какую-либо вину в этом деле.

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам+".

Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

Дело было закрыто прокуратурой 28 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии, и потеряла силу 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.