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Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник

Фото: Игорь Коломойский, украинский бизнесмен (dynamo.kiev.ua)
Автор: Владислав Красинский, Ростислав Шаправский

Бизнесмена Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Подписан ли уже указ о лишении Коломойского паспорта гражданина Украина пока не известно.

Еще один собеседник в одной из властных структур подтвердил изданию, что эта информация не лишена смысла и такие обсуждения действительно имели место.

Напомним, осенью 2014 года, будучи главой Днепропетровской ОГА, Игорь Коломойский признался журналистам, что кроме гражданства Украины, он также владеет паспортами Кипра и Израиля.

Согласно законодательству, добровольное вступление в подданство другого государства является одним из оснований для лишения украинского гражданства.

Напомним, Коломойский может попасть под действие закона об олигархах. Сам бизнесмен заявлял, что данный закон его устраивает.

Отметим, в Украине планировали ввести множественное гражданство. В МВД рассказали, не отказались ли от этой идеи после вторжения России.

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Игорь Коломойский