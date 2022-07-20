Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник

Подписан ли уже указ о лишении Коломойского паспорта гражданина Украина пока не известно.

Еще один собеседник в одной из властных структур подтвердил изданию, что эта информация не лишена смысла и такие обсуждения действительно имели место.

Напомним, осенью 2014 года, будучи главой Днепропетровской ОГА, Игорь Коломойский признался журналистам, что кроме гражданства Украины, он также владеет паспортами Кипра и Израиля.

Согласно законодательству, добровольное вступление в подданство другого государства является одним из оснований для лишения украинского гражданства.