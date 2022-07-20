Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник

Бизнесмена Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Подписан ли уже указ о лишении Коломойского паспорта гражданина Украина пока не известно.
Еще один собеседник в одной из властных структур подтвердил изданию, что эта информация не лишена смысла и такие обсуждения действительно имели место.
Напомним, осенью 2014 года, будучи главой Днепропетровской ОГА, Игорь Коломойский признался журналистам, что кроме гражданства Украины, он также владеет паспортами Кипра и Израиля.
Согласно законодательству, добровольное вступление в подданство другого государства является одним из оснований для лишения украинского гражданства.
Напомним, Коломойский может попасть под действие закона об олигархах. Сам бизнесмен заявлял, что данный закон его устраивает.
Отметим, в Украине планировали ввести множественное гражданство. В МВД рассказали, не отказались ли от этой идеи после вторжения России.
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