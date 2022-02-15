Коломойский заявил, что закон об олигархах его устраивает

Бизнесмен Игорь Коломойский считает полезным закон об олигархах и заявил, что он соответствует его интересам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью " Украинской правде ".

"Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон", - заявил Коломойский.

Он уточнил, что этот закон обезопасит его от преследований на западе.

"Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе", - добавил олигарх.

На вопрос, не страшен ли Коломойскому этот закон, он ответил, что "с точки зрения минусов - вообще никаких проблем".