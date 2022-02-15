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Коломойский заявил, что закон об олигархах его устраивает

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 10:58
Коломойский заявил, что закон об олигархах его устраивает Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Бизнесмен Игорь Коломойский считает полезным закон об олигархах и заявил, что он соответствует его интересам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Украинской правде".

"Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон", - заявил Коломойский.

Он уточнил, что этот закон обезопасит его от преследований на западе.

"Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе", - добавил олигарх.

На вопрос, не страшен ли Коломойскому этот закон, он ответил, что "с точки зрения минусов - вообще никаких проблем".

Напомним, впервые о законе об олигархах президент Владимир Зеленский заявил в мае 2021 года. Закон был принят в сентябре 2021 года.

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Игорь Коломойский
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