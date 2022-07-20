Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело

Чи підписаний вже указ про позбавлення Коломойського паспорта громадянина України поки не відомо.

Ще один співрозмовник в одній з владних структур підтвердив виданню, що ця інформація не позбавлена сенсу і такі обговорення дійсно мали місце.

Нагадаємо, восени 2014 року, будучи головою Дніпропетровської ОДА, Ігор Коломойський зізнався журналістам, що крім громадянства України, він також володіє паспортами Кіпру та Ізраїлю.

Згідно із законодавством, добровільний вступ до підданства іншої держави є однією з підстав для позбавлення українського громадянства.