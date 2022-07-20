RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело

Фото: Ігор Коломойський, український бізнесмен (dynamo.kiev.ua)
Автор: Владислав Красінський, Ростислав Шаправський

Бізнесмена Ігоря Коломойського можуть позбавити українського громадянства.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Чи підписаний вже указ про позбавлення Коломойського паспорта громадянина України поки не відомо.

Ще один співрозмовник в одній з владних структур підтвердив виданню, що ця інформація не позбавлена сенсу і такі обговорення дійсно мали місце.

Нагадаємо, восени 2014 року, будучи головою Дніпропетровської ОДА, Ігор Коломойський зізнався журналістам, що крім громадянства України, він також володіє паспортами Кіпру та Ізраїлю.

Згідно із законодавством, добровільний вступ до підданства іншої держави є однією з підстав для позбавлення українського громадянства.

Нагадаємо, Коломойський може потрапити під дію закону про олігархів. Сам бізнесмен заявляв, що цей закон його влаштовує.

Відзначимо, в Україні планували ввести множинне громадянство. У МВС розповіли, чи не відмовилися від цієї ідеї після вторгнення Росії.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Коломойский